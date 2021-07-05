صور.. انطلاق أول دورة للتعليم المدمج وأماكن العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أطلقت مؤسسة أم حبيبة، اليوم دورة التعليم المدمج حول أماكن العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي لأول مرة في أسوان، من خلال برنامج تنمية مهارات شباب وفتيات أسوان، بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان الدولية والحكومة الكندية.

قالت بسمة فاروق، مديرة الاعتماد والجودة بمؤسسة أم حبيبة، إن الدورة تهدف إلى زيادة الفهم والمعرفة بمفهوم مكان العمل المستجيب للنوع الاجتماعي، وكيفية تحقيقه، وتتبنى الدورة منهجًا يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى مواد هامة من قانون العمل المصري حول التوظيف في القطاع الخاص.

وأشارت فرح كشاف، استشارية النوع الاجتماعي والاستدامة البيئية بمؤسسة أم حبيبة، إلى أهمية أدوار الجهات المختلفة –الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الدولية والمجهودات الفردية والمجتمعية– في زيادة التوعية وتحقيق عالم عمل مستجيب للنوع الاجتماعي به تمكين اجتماعي واقتصادي ومشاركة كاملة وفعالة للمرأة في القوى العاملة.