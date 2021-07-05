تصل لـ600 جنيه.. ننشر الغرامات المقررة بالسكة الحديد للمخالفات والسلوكيات الخاطئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الغرامات المقررة للمخالفات والسلوكيات الخاطئة.

وجاءت غرامة ركوب القطارات بدون تذكرة كالتالي:-



- 15 جنيها الضواحي.

- 20 جنيها للمميز.

- 30 جنيها الإسباني والفرنساوي.

- 40 جنيها للنوم.

- 50 جنيها الروسي.

- 100 جنيه TOP VIP.

وجاءت غرامة المخالفات والسلوكيات الخاطئة.



- 50 جنيها النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير.

- 50 جنيها حمل الأثقال الكبيرة التي تؤدي للمضايقة والآذى.

- 50 جنيه االعبور ما بين الأرصفة الغير مخصصة للعبور.

- 70 جنيها للتدخين بالمحطات أو داخل القطارات.

- 200 جنيه العبث بالمعدات الخاصة بالقطارات.

- 600 جنيه الركوب على أسطح القطارات.

- 200 جنيه حمل أي مواد قابلة للاشتعال.

- 50 جنيها إلقاء المخالفات أو لصق ملصق بالقطارات.

- 421 جنيها نقل الحيوانات الأليفة بالقطارات.

- 50 جنيها عدم ارتداء الكمامة.