الجزائر / إرتفاع عدد الإصابات بالسلالة "دلتا" إلى 31 حالة

اسماعيل عبد الحي - أعلن معهد باستور بالجزائر أمس الأحد، عن تسجيل 7 حالات جديدة من السلالة المتحورة Delta، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بالسلالة delta إلى 31 حالة

وحسب بيان المعهد، فقد تم تسجيل منذ 20 جوان2021، 07 حالات جديدة من السلالة المتحورة delta على مستوى ولاية الجزائر

وبالتالي، يرتفع عدد الحالات المؤكدة من هذه السلالة منذ 03 ماي الماضي إلى 31 حالة

وقدم بيان المعهد نسب توزيع السلالات المختلفة المصنفة إما كـ"سلالات مثيرة للقلق" أو "سلالات تحت المراقبة"، وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية المتواجدة حاليا في الجزائر، والتي تم الكشف عنها في كل عينات PCR الإيجابية خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية

وبالنسبة إلى السلالات المثيرة للقلق، فقد تم تسجيل نسبة 50.47% من السلالة (B.1.1.7) Alpha و2.63 % من السلالة (B.1.617.2) Delta

أما بالنسبة إلى السلالات تحت المراقبة، فتم تسجيل نسبة 44.18% من السلالة Eta (B.1.525) و2.72 % من السلالة A.27 والتي تم إكتشافها مؤخرا، وفق ما ذكرته جريدة "النهار" الجزائرية.