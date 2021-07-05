وُصِف بأنه أخطر من "دلتا"، "إبسيلون" متحوّر جديد لكورونا يقاوم اللقاحات

اسماعيل عبد الحي - أثار متحور جديد لفيروس كورونا القلق في الولايات المتحدة، وذلك لقدرته على إضعاف فاعلية الأجسام المضادة التي تفرزها اللقاحات الحالية أو عدوى فيروس كورونا السابقة.

كما أرعب هذا المتحور بعض المراقبين لتفوقه من حيث الخطورة على متحور دلتا واسع الإنتشار، حسب ما أفادت به إحدى المجلات الطبية، إذ يمتلك القدرة على الهرب تماما من الأجسام المضادة "وحيدة النسيلة" (monoclonal antibodies) المستخدمة في العيادات، بالإضافة إلى تقليل فعالية الأجسام المضادة من بلازما الأشخاص الذين تم تلقيحهم

وفي التفاصيل، وضع عدد من العلماء تصورا لفهم آلية عدوى هذا المتحور مقارنة بفيروس كورونا الأصلي، والآثار المترتبة عليه، حسب ما أظهرت ورقة بحثية نشرتها مجلة Science على موقعها الالكتروني أمس الأحد.

وقاد هذا المشروع أو البحث مختبر David Veesler في قسم الكيمياء الحيوية في جامعة واشنطن في سياتل، وLuca Piccoli وDavide Corti من Vir Biotechnology.

وأظهرت أحدث بيانات تلك الدراسة أو البحث أن متحور "إبسيلون" يعتمد على إستراتيجية غير مباشرة وغير مألوفة للهروب والمراوغة.

وحدد التحليل ظهور المتحور في ماي 2020 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبحلول صيف العام ذاته، كانت قد تباعدت سلالات المتحور B.1.427 وB.1.429، وزادت عدد حالاته بسرعة، وإنتشر في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 34 دولة أخرى على الأقل، كذلك إختبر الباحثون المرونة ضد متحور "إبسيلون" من بلازما الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس أو الذين تلقوا اللقاح لمعرفة المزيد حول خصائصه.

وكشفت النتائج أنه تم تقليل فعالية تحييد البلازما ضد المتحور المثير للقلق بمقدار 2 إلى 3.5 أضعاف.

وأوضحت الورقة البحثية أن المتحور الجديد يصيب الخلايا المستهدفة من خلال البروتين السكري glycoprotein.

ووجد الباحثون أن طفرات "إبسيلون" كانت مسؤولة عن إعادة ترتيب المناطق الحرجة من البروتين glycoprotein.

وأظهرت الدراسات المجهرية تغيرات هيكلية في هذه المناطق، ما يساعد في تفسير سبب صعوبة إرتباط الأجسام المضادة بالبروتين السكري المرتفع، كما أثرت إحدى الطفرات الثلاث في متحور "إبسيلون" على مجال ربط المستقبلات على البروتين السكري المرتفع. وقللت هذه الطفرة من نشاط 14 من أصل 34 من الأجسام المضادة، بما في ذلك الأجسام المضادة في المرحلة السريرية، فيما أثرت الطفرتان الأخريان من الطفرات الثلاث في المتحور على المجال الطرفي N (N-terminal) في البروتين السكري.

ونتج عن ذلك خسارة كلية بنسبة 10 من أصل 10 للأجسام مضادة التي تم إختبارها خاصة بمجال N-terminal في البروتين السكري المرتفع.

المصدر: العربية