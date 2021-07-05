هجوم صاروخي على قاعدة عراقية تضم قوات أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال متحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بقيادة إن ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت، اليوم الاثنين، على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية وقوات دولية أخرى في غرب العراق.

وذكر العقيد الأميركي واين ماروتو المتحدث باسم التحال، الذي تقوده الولايات المتحدة، إن الصواريخ سقطت على قاعدة "عين الأسد" الجوية، لكنها لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأوضح ماروتو، على موقع "تويتر"، أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع الساعة 2:45 عصرا. وأضاف أنه يجري تقييم حجم الأضرار.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها في العراق. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم اليوم.