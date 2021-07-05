بابل.. القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة

وقالت القياد قي بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها نفذت في غضون الـ24ساعة الماضية سلسلة ممارسات أمنية شملت معظم مناطق المحافظة بغية متابعة اوامر القبض وتعزيز الامن والاستقرار".

واضافت ان "حصيلتها كانت القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينها القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة واخرين لحيازتهم اسلحة ومواد متفجرة".



وأشارت القيادة الى أن "المطلوبين توزعوا على مديريات أقسام الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام وتم استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".