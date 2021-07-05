انت الان تتابع خبر بابل.. القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عدد من اوامر القبض لمطلوبين بقضايا قانونية وجنائية مختلفة بالمحافظة.
وقالت القياد قي بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها نفذت في غضون الـ24ساعة الماضية سلسلة ممارسات أمنية شملت معظم مناطق المحافظة بغية متابعة اوامر القبض وتعزيز الامن والاستقرار".
واضافت ان "حصيلتها كانت القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينها القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة واخرين لحيازتهم اسلحة ومواد متفجرة".
وأشارت القيادة الى أن "المطلوبين توزعوا على مديريات أقسام الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام وتم استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
واضافت ان "حصيلتها كانت القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينها القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة واخرين لحيازتهم اسلحة ومواد متفجرة".
وأشارت القيادة الى أن "المطلوبين توزعوا على مديريات أقسام الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام وتم استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".