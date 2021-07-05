معالجة عبوة ناسفة في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة ديالى يفيد بوجود جسم غريب على جانب احد الطرق ( طريق كنعان بعقوبة ) وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".



وأضاف البيان، أنه "بعد الكشف تبين وجود عبوة ناسفة محلية الصنع تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

