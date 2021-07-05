فليح يشيد بدعم اهالي نينوى بتأمين أبراج الطاقة

وقال فليح في حديث لـ الخليج 365، إن "الزيارة جاءت بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بضرورة ان ترقى الاجهزة الامنية الى مستوى يدفع بمعاناة الشعب بالموضوعات التي تتعلق بمجال الكهرباء والطاقة".وأضاف فليح، "لمسنا تعاونا كبيرا من قبل اهالي نينوى لا سيما من قبل الحشد العشائري"، مشيرا الى انهم "اكدوا استعدادهم التام لمساندة القوات الامنية لتأمين الابراج وخطوط الطاقة الانتاجية".

ودعا رئيس خلية حماية ابراج الطاقة "المواطنين الى تقديم العون من اجل الحفاظ على ابراج الطاقة الكهربائية".

وكان وفد امني رفيع، قد وصل صباح اليوم الاثنين، الى محافظة نينوى للإطلاع على الخطة الخاصة بحماية ابراج الطاقة الكهربائية.



وترأس الوفد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ويضم قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وكبار قادة الأجهزة الامنية.