قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد غرب العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت مصادر أمنية عراقية بأنه تم استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد بصاروخ من نوع كاتيوشا دون وقوع إصابات.

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، بأن هجوما بـ٥ صواريخ استهدف قاعدة "عين الأسد"، التي تستضيف القوات الأمريكية غربي البلاد.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن " قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، تعرضت لقصف بـ٥ صواريخ، 3 منها سقطت عند الجناح العسكري الأمريكي".

وأشار إلى "ارتفاع أعمدة الدخان من القاعدة العسكرية دون معرفة وقوع خسائر بشرية أو مادية".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف، غير أن فصائل موالية لإيران تقوم بهجمات بدون تبنيها أو تعلن مسؤوليتها بأسماء مجموعات غير معروفة.