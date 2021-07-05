شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويدعو لأخرى غدا لاستكمال "المالية العامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مع الدعوة لعقد جلسة عامة تالية غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 50 مادة قانونية.



ويأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الآداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقه مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.