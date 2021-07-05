شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش تعتزم تمديد الإغلاق أسبوع أخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة بنجلاديش، اليوم الاثنين، أنها بصدد تمديد قرار الإغلاق الذي تفرضه حاليا على مستوى البلاد لمدة سبعة أيام أخرى، وذلك لمواجهة الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في إشعار رسمي، أنه: "بالنظر إلى الوضع الحالي لإصابات فيروس كورونا، فإن القيود التي تم فرضها في وقت سابق ستستمر حاليا حتى منتصف ليل الـ 14 من تموز/يوليو".

وكانت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أعلنت أمس الاحد تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة اليومية بالفيروس، بلغ 8662 حالة، و153 حالة وفاة، مما ترك المرافق الصحية تعاني بشدة من أجل التأقلم مع الوضع.