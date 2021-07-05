الرابع في أسابيع.. خطف 140 تلميذا في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختطف مسلحون 140 تلميذا من مدرستهم الداخلية في شمال غرب نيجيريا، في عملية هي الرابعة من نوعها خلال أسابيع.

وعملية الخطف الجديدة أحدث حلقة في سلسلة عمليات الاختطاف المستمرة في البلد الأفريقي، الذي يطلب فيه المسلحون فدىً مقابل تحرير المختطفين.

وأعلن مسؤول في المدرسة اليوم الإثنين، أن عملية خطف جديدة تستهدف تلاميذ.

وقال الأستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا إيمانويل بول لوكالة "فرانس برس" إن "الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا، هرب 25 تلميذا فقط. ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه".

وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا الهجوم دون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.

هجوم وخطف وإنقاذ

ويوم الجمعة الماضي قال الجيش النيجيري إنه عثر على جثة طالبة من بين عشرات تم خطفهم مؤخرا، من مدرسة في شمال غرب نيجيريا، مضيفا أنه أنقذ خمسة طلاب واثنين من المعلمين.

وهاجم مسلحون الخميس الماضي المدرسة، الواقعة في ولاية كيبي في وضح النهار.

وقال معلم إن المسلحين خطفوا أكثر من 80 طالبا، بينما قالت الشرطة إن من بين المخطوفين خمسة معلمين لكنها لم تحدد عدد المخطوفين.

والهجوم المعلن اليوم الإثنين هو رابع واقعة خطف من مدرسة خلال أسابيع في شمال غرب نيجيريا، تنفذها عصابات مسلحة تطلب فدى.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول خطف مسلحون 800 طالب من مدارسهم في المنطقة.



وقال معلم هذا الأسبوع إن المدرسة تلقت تحذيرات من هجوم محتمل لكنها اختارت مواصلة الدراسة.