أول اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جرى اليوم الإثنين أول اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "اتفق رئيس الوزراء بينيت والرئيس بوتين على الاجتماع قريبا".

وأشار إلى أنه في الاتصال الأول بينهما "شكر رئيس الوزراء بينيت الرئيس بوتين على تهنئته بتشكيل حكومة في إسرائيل وأعرب عن تقديره للعلاقة التاريخية بين الشعبين الروسي واليهودي".

وقال: "ناقش الزعيمان العديد من القضايا الأمنية والدبلوماسية. وشكر رئيس الوزراء الرئيس الروسي على الدور الذي تلعبه بلاده في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وعلى مساعدته في قضية الأسرى والمفقودين".

وأضاف: "كما ناقش الجانبان دور الجالية الروسية في إسرائيل، والأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الوزراء لها كجسر بين البلدين".

يذكر أن الاتصالات الإسرائيلية الروسية عادة ما تناقش الأوضاع في سوريا والملف الإيراني.