وزير الإعلام اليمني يعلن عن تقدم في "النجم الثاقب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الإثنين، أن الجيش الوطني وبإسناد من التحالف العربي حرر مديرية الزاهر بمحافضة البيضاء بالكامل واستعاد مركزها بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي.

وكتب الإرياني عبر تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر" أنه "ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية لاستعادة محافظة البيضاء النجم الثاقب، أبطال الجيش والمقاومة يتمكنون من استعادة مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وكانت مليشيات الحوثي سيطرت على مديرية الزاهر في عام 2015، ومنذ ذلك اليوم وأهالي المديرية يقاتلون لتحرير منطقتهم بعد أن شكلوا مقاومة آل حميقان بدعم من التحالف العربي.

