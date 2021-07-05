شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش يطالب ممثل التنمية المحلية بخطة زمنية لتنفيذ تطوير هيئات النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الجدول الزمنى لتنفيذ خطة هيكلة وتطوير هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتى النظافة والتجميل لمحافظتى القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التى تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

ووجه النائب عمرو درويش، حديثه العديد لممثل وزارة التنمية المحلية، قائلا: "الوزارة قدمت عرض جيد بشأن خطة ورؤية التطوير، ولكن هل سيتم تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، وما هى الخطة الزمنية لتنفيذ هذه الرؤية؟".

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "هل رؤية الوزارة فى طرح شركات جديدة للعمل فى المناطق الأخرى غير المنطقتين الشرقية والغربية التى يتم العمل فيها الآن ستكون بشكل تنافسى أم لا؟، ولفت إلى موازنة الوزارة فى تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، وهل قامت الوزارة بادراج هذه الخطة ضمن موازنة العام المالى الجديد.

واستطرد درويش، فى حديثه لممثل وزارة التنمية المحلية: "حضرتك مصدق ما ذكرته من خطة ورؤية للتطوير، الحقيقة أنا مش مصدق، لو أنت مقتنع أن المكتوب فى الورق هيتنفذ هتكتب خطة زمنية، انزل شوف على الأرض فى الجيزة والقاهرة، إحنا عايزين نحل والناس تحس أن هناك شئ يتم تنفيذه، نحط إيدنا فى إيد بعض، والبرلمان يساعدك، بس نشوف عمل على الأرض وخطط زمنية، إيه اللى ناقصك عشان نحل هذه المشكلة التى نتحدث فيها من عشرات السنين وهى مشكلة النظافة والقمامة".