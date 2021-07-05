البداية بـ 7 طرق.. رئيس الطرق والكباري يكشف تفاصيل نظام "ITS" الجديد لمراقبة الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، تفاصيل نظام ذكي جديد سيتم تعميمه على كافة الطرق في مصر للتحكم فيها بصورة كاملة.

وقال مصطفى، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، إنه يجري الآن تركيب نظام النقل الذكي الجديد "its" على عدد من الطرق الرئيسية والرابطة بين المحافظات.

وتابع رئيس هيئة الطرق والكباري: في نظام النقل الذكي سيتم وضع شاشات على الطرق وكاميرات مراقبة ورادارات متطورة، بدأنا بالفعل في 7 طرق منها شبرا بنها والدائري الإقليمي والإسكندرية الصحراوي، والدائري القديم.

وواصل: سيؤدي هذا النظام إلى تحقيق الانضباط المروري، وسيتم التنبيه في حالة وجود حوادث أو ارتكاب مخالفات أو وجود اختناقات مرورية ليظهر الطرق البديلة وسيتم تعميم هذا النظام على مختلف الطرق في مصر، للتحكم الكامل في الطرق والسرعات عليها.