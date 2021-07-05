13 سيارة إسعاف.. محافظ أسوان يشارك في نقل مصابي "حادث الكورنيش" للمستشفى - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

توجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى موقع تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص بالطريق الزراعى الشرقي "أسوان / القاهرة" بكورنيش النيل الجديد، وباشر إجراءات احتواء الحادث، ونقل المصابين البالغ عددهم 15 مصابًا عبر 13 سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي.

وجه اللواء أشرف عطية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المصابين، حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء الكامل، مكلفاً مديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم أول أسوان، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل رقم ( ر.ف.ف 4965) بالسيارة الميكروباص رقم (ص.و.ل 4965)، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتوفى شخص منهم فور وصوله للمستشفى.