السجن 6 سنوات لـ4 متهمين بقتل جارهم في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبة القصاص:

قضت محكمة الجنايات بمحافظة الشرقية علي 4 متهمين بالقتل، 6 سنوات حبس، وغرامة مالية، بعد أن أيقنت المحكمة أن المتهمين اشتركوا فيما بينها في الاعتداء علي جارهم بالضرب المبرح.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد نقل ص. م" (31 سنة -عامل)، مقيم في قرية تليجة التابعة لمركز كفر صقر للمستشفي المركزي، وتوفي متأثرا بجراحه الخطرة.

تبين من تحريات المباحث أن مشاجرة نشبت بين عائلة المجني عليه والمتهمين، واستخدم الطرفان الأسلحة البيضاء والشوم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم ووفاة أحدهم.

ألقي القبض علي المتهمين وجرت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي قررت حبسهم 6 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين محمد سراج الدين وأحمد سمير.