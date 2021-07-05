الجزائر تدخل الموجة الثالثة من فيروس كورونا

اسماعيل عبد الحي - كشف مسؤول صحي جزائري، الجمعة، أن "كل المؤشرات العلمية في البلاد تؤكد أننا في بداية الموجة الثالثة من تفشي كورونا"، عازيا السبب إلى الانتشار الواسع للسلالات البريطانية.

وقال البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة الباحث في علم الأوبئة، والمختص في الطب الوقائي بمستشفى تيبازة، إن أكثر الإصابات المسجلة حاليا هي بالسلالة البريطانية المتحورة، مضيفا أن قاعات الإنعاش في مستشفيات العاصمة، البليدة وتيبازة والمدن الكبرى باتت مشبعة، مؤكدا أن معظم الحالات المسجلة خطرة وفي وضعية حرجة.

وكشف البروفيسور بوعمرة أن الجزائر لم تسجل أي حالة لفيروس "دلتا الهندي" المتحور، والذي يعتبر أقوى من البريطاني بنسبة 65% وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الموجة الثالثة ستواصل الارتفاع حتى تصل إلى الذروة في الأيام القادمة.

وكشف بوعمرة عن تسجيل عدد من الحالات لأشخاص أصيبوا بكورونا للمرة الثانية، كما أن هناك حالات تم تلقيحها ثم أصيبت بالفيروس لكن بأعراض خفيفة وغير خطرة.

وشدد المسؤول الجزائري على ضرورة العودة الفورية لتدابير الوقاية، والابتعاد عن التجمعات والإقبال المكثف على التلقيح، وقال: "لا أتوقع العودة إلى الحجر، لكن ننتظر إجراءات صارمة وعاجلة في الأماكن العمومية والفضاءات الجماعية".