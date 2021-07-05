روسيا تحبط هجوما لتنظيم داعش في موسكو

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الروسية، الخميس، أنها قتلت عنصرا يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، واعتقلت آخر بتهمة التخطيط لهجمات في موسكو وجنوب البلاد.

وقالت أجهزة الأمن الروسية في بيان "بناء على أوامر قادة الجماعة الإرهابية كان مواطنان روسيان يخططان لشن هجمات متزامنة في موسكو ومنطقة استراخان باستخدام أسلحة نارية وسكاكين في أماكن يتردد عليها عدد كبير من الأشخاص".

وبحسب السلطات، فإن المعتقل في استراخان "أبدى مقاومة مسلحة" لدى اعتقاله وتم تصفيته، فيما اعتقل الثاني في موسكو.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي إنه عثر على "أسلحة آلية وذخيرة وقنبلة يدوية ومنشورات دينية متطرفة" في منزلي المشتبه بهما.

وتعلن السلطات بانتظام أحباط خطط لشن هجمات من قبل تنظيم داعش الذي لا يزال نفوذه محدودا في روسيا حتى لو تقع هجمات بين حين وآخر لا سيما في الشيشان وانغوشيتيا وداغستان ذات الأغلبية المسلمة في القوقاز.