ملك هولندا وزوجته يصلان إلى برلين

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل ملك هولندا فيلهيلم-ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما اليوم الاثنين إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة

رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وحطت الطائرة الحكومية للزوجين الملكيين في مطار برلين صباح اليوم. وتم الترحيب بالضيفين بإطلاق المدفعية 21 طلقة.

ووقع حادث صغير عندما خرج الملك والملكة من الطائرة مع هطول امطار غزيرة، حيث انقلبت مظلة الموظف الحامل لها بفعل قوة الرياح.

ومن المقرر أن يزور الزوجان الملكيان مؤسسات ثقافية وعلمية مختلفة، كما سيجريان محادثات مع مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الضيفين الملكيين في قصر بيليفو الرئاسي. وسيرافق عمدة برلين، ميشائيل مولر، الزوجين الملكيين في زيارة إلى بوابة براندنبورج التاريخية. وسيقوم فيلهيلم-ألكسندر وماكسيما

بالتوقيع في الكتاب الذهبي للمدينة في دار بلدية برلين.

وبالنسبة للملك، تعد هذه أول زيارة رسمية إلى ألمانيا منذ اعتلائه العرش عام .2013 ومع ذلك، فقد زار الملك بالفعل منذ عام 2013 جميع الولايات الألمانية. وتم تأجيل الزيارة الرسمية التي كانت مقرره عام 2020 بسبب

جائحة كورونا. ويرتبط ملك هولندا ارتباطا وثيقا بألمانيا من خلال والده، الأمير الألماني كلاوس فون أمسبيرج، ويتحدث الألمانية بطلاقة.