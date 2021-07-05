الشرطة الإيطالية تلقي القبض على 85 من عناصر المافيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت الشرطة الإيطالية حملة على مستوى البلاد لاستهداف العشرات من عناصر المافيا المشتبه بهم.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الاثنين، أن المحققين ألقوا القبض على 85 فرداً من الرجال والنساء. وقد تم احتجاز 63 من بين المعتقلين، وتم وضع 18 عنصراً قيد الإقامة الجبرية، بينما فرضت السلطات متطلبات إبلاغ على الأربعة الباقين.

وأضافت الشرطة أن المجرمين المشتبه في انتمائهم لمافيا «كوزا نوسترا» في صقلية، يواجهون تهماً تتضمن تهريب المخدرات والفساد والابتزاز.

وذكر التقرير أن المحققين ألقوا القبض على أشخاص في مدينتي باليرمو وتراباني بصقلية، إلى جانب مدن أخرى، كما ألقوا القبض على عناصر في نابولي والعاصمة روما.