وزارة النقل العمانية تكشف موعد افتتاح أول طريق يربط مع السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكرت صحيفة “سبق” ان وكيل وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سلطنة عمان، سالم محمد النعيمي، اعلن أنه سيتم افتتاح أول طريق يربط بين السعودية وسلطنة عمان، الذي تأخر منذ سنوات، قريبا.

وفي مقابلة مع تلفزيون “عمان”، أوضح سالم محمد النعيمي أن “الطريق يعد شبه مكتمل”، لافتا إلى أنه “جار الآن العمل على إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه”.

أشار النعيمي إلى أن “الطريق لن يقطع المسافة بين البلدين بنحو 800 كيلو متر فحسب” بل سيقلل أيضا من وقت السفر بشكل كبير”، واصفا هذا الطريق بـ”الحيوي”.

وكشف الوكيل العماني أن “الجزء الأكبر من الطريق يمر عبر المملكة العربية السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي”، إذ يمر الطريق عبر الربع الخالي ومحافظة الأحساء الشرقية بالسعودية، ويبلغ طول الطريق في عمان نحو 160 كيلومترا، بينما يقع نحو 580 كيلومترا منه في المملكة.