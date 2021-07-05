شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحبط محاولات تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود السورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الأردن اليوم عدة محاولات لتسلل مجموعة من الأشخاص، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال الجيش الأردني في بيان اليوم، لقد تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى لفرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري، موضحًا أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 497 كف حشيش و61 الف حبة كبتاجون و4 كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة وعدد من الأسلحة، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.