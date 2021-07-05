شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب والرياضة بـ"النواب" تتفقد وتتابع مراكز الشباب بالشرقية والدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه منذ قليل، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في زيارة برلمانية إلى محافظتى الشرقية والدقهلية، تستمر لمدة 3 أيام، لتفقد عدد من مراكز الشباب، والتعرف علي المشكلات التي تواجهها للعمل علي حلها.

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا إلي أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال الزيارة وعرضه علي هيئة مكتب مجلس النواب، وذلك عقب الانتهاء منها .

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن ملف الشباب في مصر يلقي إهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو ما انعكس علي استضافة مصر لعدد من المحافل الرياضية الدولية الكبري، لافتا إلى أن اللجنة حريصة علي الزيارات الميدانية وفتح مجالات للحوار مع الشباب، حتى يكون هناك متابعة مستمرة لذلك الملف الهام .

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلي أن اللجنة ستقوم خلال اليوم الأول بزيارة محافظة الشرقية لتفقد عدد من مراكز الشباب، منها القطاوية بمركز أبو حماد، وأكشيك، السناجرة، الجيش، كفر أبو الديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، إحسانية، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضى، وذلك لتفقد الأوضاع والأنشطة بها .

وأضاف أنه من المقرر عقب ذلك أن يلتقى الوفد بمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من رؤساء الأندية ومراكز الشباب في حوار مفتوح بقصر ثقافة الزقاريق للاستماع لكافة المشكلات التي تواجههم .

وقال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن زيارة لجنة الشباب لمحافظة الشرقية اليوم، تستهدف وضع تصور وخطة للنهوض بمراكز الشباب بالمحافظة. وقال سويلم، في تصريحات علي هامش الزيارة، إنه تم دعوة لجنة الشباب، لحضور مؤتمر شبابي يناقش أمور الشباب والرياضة بالمحافظة، لافتا إلي أنه سيتم بحث كيفية النهوض بنادي عاصمة الشرقية والعودة للتألق في مصاف الأندية الكبري . وأوضح سويلم، أن المؤتمر الشبابي سيعقد بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ومحمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية، مؤكدا حرص اللجنة علي الاستماع للشباب والتواصل المستمر معهم .

ويضم الوفد البرلماني كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، وحسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.