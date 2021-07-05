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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب والرياضة بـ"النواب" تتفقد وتتابع مراكز الشباب بالشرقية والدقهلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه منذ قليل، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في زيارة برلمانية إلى محافظتى الشرقية والدقهلية، تستمر لمدة 3 أيام، لتفقد عدد من مراكز الشباب، والتعرف علي المشكلات التي تواجهها للعمل علي حلها.
وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا إلي أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال الزيارة وعرضه علي هيئة مكتب مجلس النواب، وذلك عقب الانتهاء منها .
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن ملف الشباب في مصر يلقي إهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو ما انعكس علي استضافة مصر لعدد من المحافل الرياضية الدولية الكبري، لافتا إلى أن اللجنة حريصة علي الزيارات الميدانية وفتح مجالات للحوار مع الشباب، حتى يكون هناك متابعة مستمرة لذلك الملف الهام .
وأشار رئيس لجنة الشباب، إلي أن اللجنة ستقوم خلال اليوم الأول بزيارة محافظة الشرقية لتفقد عدد من مراكز الشباب، منها القطاوية بمركز أبو حماد، وأكشيك، السناجرة، الجيش، كفر أبو الديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، إحسانية، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضى، وذلك لتفقد الأوضاع والأنشطة بها .
وأضاف أنه من المقرر عقب ذلك أن يلتقى الوفد بمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من رؤساء الأندية ومراكز الشباب في حوار مفتوح بقصر ثقافة الزقاريق للاستماع لكافة المشكلات التي تواجههم .
وقال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن زيارة لجنة الشباب لمحافظة الشرقية اليوم، تستهدف وضع تصور وخطة للنهوض بمراكز الشباب بالمحافظة.
وقال سويلم، في تصريحات علي هامش الزيارة، إنه تم دعوة لجنة الشباب، لحضور مؤتمر شبابي يناقش أمور الشباب والرياضة بالمحافظة، لافتا إلي أنه سيتم بحث كيفية النهوض بنادي عاصمة الشرقية والعودة للتألق في مصاف الأندية الكبري .
وأوضح سويلم، أن المؤتمر الشبابي سيعقد بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ومحمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية، مؤكدا حرص اللجنة علي الاستماع للشباب والتواصل المستمر معهم .
ويضم الوفد البرلماني كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، وحسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.