شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا .. خدمات طبية عن بعد لمرضى العزل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة الإندونيسي اليوم الإثنين إن بلاده سوف تقدم خدمات طبية عن بعد، حيث تسعى المستشفيات في أنحاء جزيرة جاوة الرئيسية جاهدة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

وقال بودي جونادي صادقين إن الحكومة تتيح 11 موقعا لتقديم الاستشارات الطبية والوصفات الطبية عن بعد للأشخاص الذين يعزلون أنفسهم في المنزل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال بودي: "المصابون بفيروس كورونا لكن نسبة الاكسجين في الدم لديهم تزيد على 95%لا يجدون صعوبة في التنفس ولا يعانون من أمراض مصاحبة يمكنهم البقاء في المنزل بسهولة والحصول على رعاية طبية جيدة".