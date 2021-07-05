شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفر جيفن» : الإفراج عن السفينة الأربعاء بعد التسوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث باسم شركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية المالكة للناقلة العملاقة "إيفر جيفن"، التي كانت جنحت في قناة السويس في وقت سابق من العام الجاري، أنه تم التوصل إلى تسوية مع هيئة قناة السويس.

وقال المتحدث باسم الشركة إنه سيتم الإفراج عن ناقلة الحاويات بعد غد الأربعاء، دون أن يذكر أية تفاصيل بشأن الاتفاق مع هيئة القناة.

وأعلنت شركة المحاماة البريطانية "ستان مارين"، والممثلة للملاك وجهات التأمين، مؤخرا أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع لجنة التفاوض في هيئة قناة السويس، تم التوصل إلى اتفاق "من حيث المبدأ بين الطرفين".

وكانت الناقلة، وهي من أكبر الناقلات حول العالم، قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية. ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. وطالبت قناة السويس في البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليونا.

وعرضت في المقابل الشركة المالكة للناقلة وشركات التأمين على السفينة 150 مليون دولار. ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية النهائية.