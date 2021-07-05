شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الجزء المتبقي من عقار ميامي المنهار استعدادا للعاصفة "إلسا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت السلطات المحلية الجزء المتبقي من بناية سكنية كانت قد انهارت جزئيا في منطقة ميامي بالولايات المتحدة وذلك قبل وصول العاصفة المدارية إلسا.

وتأكد مقتل 24 شخصا في الانهيار حتى الآن بينما تم تعليق جهود فرق البحث والإنقاذ للعثور على أكثر من 121 ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية ميامي-ديد للصحفيين أمس الأحد إن عمليات البحث والإنقاذ ستستأنف بعد انتهاء عملية الهدم مشيرة إلى مرور 11 يوما على انهيار البناية.

وأظهرت لقطات فيديو المبنى المكون من 12 طابقا وهو ينهار وتنتشر أعمدة من الدخان.

ولم تكن هناك حاجة لإجلاء سكان المباني المجاورة ولكن صدرت تعليمات لهم بالبقاء في منازلهم وعدم تشغيل مكيفات الهواء بسبب الغبار.

وحتى مساء أمس الأحد، كانت العاصفة المدارية إلسا قبالة ساحل كوبا مصحوبة برياح سرعتها نحو 95 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن تصل لليابسة في غرب فلوريدا الثلاثاء أو الأربعاء.