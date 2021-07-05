اخبار العالم

بالفيديو: المفوضية تضمن مشاركة مرتفعة من النازحين في الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بالفيديو: المفوضية تضمن مشاركة مرتفعة من النازحين في الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يشارك النازحون في الانتخابات المقبلة، وفق اليات حددت من قبل المفوضية المختصة، إذ حُصر حق الاقتراع بمن حدث بياناته بايومتريا، ما يعني مشاركة مئة وعشرين الف ناخب فقط من النازحين في العملية الانتخابية.

ويجد مراقبون ان اعتماد النظام البايومتري في انتخابات النازحين، ياتي لضمان اعلى نسبة من النزاهة والشفافية، فضلا عن ان اصوات هذه الشريحة من المشاركين في الانتخابات يمكن ان يكون لها وزنها في النتائج المنتظرة.

مئة وعشرون الف ناخب من النازحين سيكون لهم ثقل واضح في العملية الانتخابية خاصة مع تحقق نسبة مشاركة واسعة في الانتخابات، لا سيما مع اعتماد نظام الدوائر المتعددة، الذي يضمن عدم تشتت اصوات الناخبين.


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا