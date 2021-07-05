يستقل دراجة نارية.. القبض على متهم يحمل مخدرات واسلحة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على متهم يستقل دراجة نارية تحمل ٣ كلغم مع قنبلة يدوية ومسدس في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة بغداد ومن خلال التفتيش الدقيق القت مفارز سيطرة جسر ديالى القبض على متهم يستقل دراجة نارية تحمل ٣ كلغم من مادة الكرستال المخدرة مع قنبلة يدوية ومسدس مع ميزان صغير ومبلغ مالي قدره ٢٨٠٠ دولار امريكي و٥٠٠ الف دينار عراقي".



وأضافت، أن "المتهم تم تسليمه مع المضبوطات الى شعبة مخدرات الزعفرانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

