روسيا تحبط سلسلة هجمات إرهابية لداعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط سلسلة هجمات إرهابية في مدينتي موسكو وأستراخان وجمهورية قباردينو بلقاريا، أعدها عناصر من تنظيم "داعش"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وقال الجهاز في بيان نقلته وسائل إعلام روسية إنه "تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية التي جرى التخطيط لها في صيف 2021 من قبل أعضاء خلايا تابعة لتنظيم داعش، ونتيجة للإجراءات المتخذة تم تحييد ستة مسلحين واعتقال اثنين".



وأضاف البيان أن أحد المجرمين في مقاطعة أستراخان قام بمقاومة قوات الأمن أثناء القبض عليه، ما أدى إلى قيام القوات بتحييده، أما الثاني فقد تم اعتقاله في موسكو.

وأشار إلى العثور على أسلحة آلية وذخيرة، وقنبلة يدوية من طراز "أف-1"، وأدبيات دينية متطرفة، أثناء تفتيش وخلال عمليات البحث، في أماكن إقامة المتهمين.

وكان الأمن الفيدرالي قد أعلن بداية الشهر عن إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم "داعش" للقيام بها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا، بحسب وكالة سبوتنك.

