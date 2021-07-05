صور.. تسليم 50 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات في بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:‏‏

‏سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 50 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات وغير القادرات المقبلات علي الزواج، خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي للتنمية، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

قدم محافظ الفيوم، التهنئة للعرائس متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به جمعية صلاح الدين الأيوبي، في رعاية الأيتام والفتيات غير القادرات، بشتى أنحاء المحافظة، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في العديد من القطاعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين ومساندة البسطاء ومحدودي الدخل، وما قامت به من أعمال للتصدي لجائحة كورونا بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

‏وقال المحافظ، إن ما حدث في 30 يونيو والأحداث الجسيمة التي مرت بها مصر منذ عام ٢٠١١، هي معجزة بكل المقاييس، وإنقاذ هويتنا المصرية من الضياع، موجهاً العرائس بالعمل من خلال اختيار مشروع مناسب لتحقيق عائد اقتصادي لهم ولأسرهم، مع تقديم كافة التسهيلات من قبل المحافظة.

‏ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى قيام الجمعية بمساعدة 1200 أسرة شهرياً، من خلال متبرعين من داخل وخارج المحافظة، مضيفاً أنه جرى تجهيز 300 عروسة هذا العام ينتمون لكافة قرى ومدن المحافظة.، مشيراً إلى أن كل جهاز عروسة يشمل ثلاجة وغسالة وبوتجاز واسطوانة غاز وخلاط وسجادة، بالإضافة الى مفروشات للعرائس.