بعد غرق طفل.. أول قرار رسمي بشأن حمام سباحة نادى قارون في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

قررت الدكتورة منى عثمان مدير عام مديرية الشباب و الرياضة بالفيوم، إحالة المسئولين عن حمام السباب فى نادى قارون الرياضى بالمحافظة للتحقيق على خلفية غرق الطفل أنس عاطف عبد الحكم – 11 عاما والمقيم بقرية طبهار بمركز أبشواي.

وقالت وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى إغلاق حمام السباحة بعد قيام النيابة بإجراء المعاينة.

كان اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا العميد أمير السحلى مأمور قسم الفيوم "أول" بغرق الطفل أنس عاطف عبد الحكم - 11 عاما داخل حمام السباحة.

كشفت تحريات الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم الفيوم "أول" تحت إشراف اللواء صبرى العزب مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، أن الطفل اشترك فى فرقة تعلم السباحة، تحت إشراف أحد المدربين، وأثناء محاولة الطفل العوم بدون مساعدة مدربه، غرق في قاع الحمام، ما تسبب فى وفاته.

وانتقل إسلام الوكيل وكيل نيابة بندر الفيوم لموقع حمام السباحة لمعاينة مكان غرق الطفل، وسؤال والده والذى أكد أن وفاة ابنه "طبيعية" ولم يتهم أحدًا بأنه سبب الوفاة، فقررت النيابة دفن جثة الطفل ومباشرة التحقيقات.