اخبار العالم

مصابون في انفجار ضخم وحريق هائل في تايلاند

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب انفجار ضخم وحريق هائل في تدمير مصنع لإنتاج البلاستيك الرغوي والكريات البلاستيكية، وألحق أضرارا جسيمة بالمنشآت المحيطة في منطقة بانج فلي بوسط تايلاند.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مسؤولين ومؤسسات إنقاذ القول، إنه قد تأكد إصابة 21 شخصا في الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. ويشار إلى أن الحصيلة ليست نهائية.

ووقع الانفجار فى حوالى الساعة 0259 صباحا فى مصنع "مينج دى" للكيماويات.

وكان يُعتقد في البداية أن الحريق تمت السيطرة عليه عند فجر اليوم، إلا أن الحريق استمر في إطلاق الدخان الأسود حتى وقت متأخر من صباح اليوم.
ويشار إلى أن هناك خمسة أو ستة مستودعات في مجمع المصنع، حيث تم الإبلاغ عن وجود 50 طنا من المواد الكيمياوية المخزنة هناك.
وقد أعقب الإنفجار حريق هائل انتشر في أرجاء المصنع بأكمله وألحق أضرارا جسيمة بالمباني والمنازل القريبة. 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا