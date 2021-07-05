إندونيسيا تقدم خدمات طبية عن بعد لمرضى كورونا وسط أسوأ موجة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين اليوم الاثنين إن البلاد ستقدم خدمات طبية مجانية عن بعد عبر الهاتف لمرضى كوفيد-19 ممن لديهم أعراض خفيفة في محاولة لتخفيف الضغط عن القطاع الصحي المثقل بعدد قياسي من الإصابات.

وشهد الأسبوع المنصرم تسجيل أعداد قياسية في أغلب الأيام وفاق عدد الوفيات من المرض 500 يوميا في أغلب الأسبوع. وتواجه إندونيسيا أسوأ موجة تفش للجائحة في آسيا مع انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى التي رُصدت للمرة الأولى في الهند.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن الخدمات الطبية عن بعد ستبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء وستشمل استشارات مجانية وتوصيل الأدوية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات على مستوى البلاد وصلت 75 بالمئة حتى الثاني من يوليو لكن بعض المستشفيات في جزيرة جاوة، وهي الأكبر من حيث عدد السكان، أبلغت أن نسبة الإشغال بلغت لديها 90 بالمئة بما يشمل العاصمة جاكرتا.

كما وردت تقارير عن نقص في الأكسجين وعزته السلطات إلى عقبات في التوزيع ومحدودية الطاقة الإنتاجية.