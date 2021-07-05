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حشود من المستوطنين يقتحمون مقاما شرق بيت لحم

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

حشود من المستوطنين يقتحمون مقاما شرق بيت لحم

ذكرت وكالة “معا” أن مئات المستوطنين اقتحموا فجر اليوم الاثنين، مقاما في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

واقتحم مئات المستوطنين على نحو 10 حافلات، بلدة تقوع باتجاه مقام “بير موسى” تحت حراسة قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي وأدوا صلوات تلمودية.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا فجر اليوم، مسجد النبي يونس في بلدة حلحول شمال الخليل، حيث اندلعت مواجهات أصيب خلالها 6 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المغلف بالمطاط.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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