ارتفاع حصيلة قتلى تحطّم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50

المناطق - وكالات

ارتفعت حصيلة قتلى تحطّم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلا، فيما لا تزال قوات الأمن عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو .

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى.