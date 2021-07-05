شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى تحطّم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 16 ثانية - 10:23 صباحًا, 5 يوليو 2021 م
المناطق - وكالات
ارتفعت حصيلة قتلى تحطّم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلا، فيما لا تزال قوات الأمن عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو .
وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى.