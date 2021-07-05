الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

المناطق - وكالات

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجّل أي حالة وفاة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن ثلاثة من الحالات الجديدة محلية العدوى بينما وباقي الإصابات وافدة من الخارج، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 91869 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة