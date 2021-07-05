شكرا لقرائتكم خبر عن 28 إصابة جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان 28 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وفقا لبيان صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أنه تم أيضا تسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالفيروس اليوم الاثنين.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها، كانت هناك 15 حالة في العاصمة تايبيه و5 حالات في مدينة نيو تايبيه.

وسجلت تايوان إجمالي 15061 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى اليوم الاثنين، بما في ذلك 13821 حالة محلية، وأيضا سجلت إجمالي 689 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.