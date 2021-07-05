شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن 80 مفقودا في الانهيارات الأرضية باليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يكافح أكثر من ألف من رجال الإنقاذ في اليابان الوقت وأحوال الطقس السيئة بحثا عن قرابة 80 شخصا يُعتقد أنهم مفقودون، ويمشطون حطام المنازل والطرق المدفونة تحت الأنقاض اليوم الاثنين بعد يومين من انهيارات أرضية ضربت مدينة ساحلية.

وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في مدينة أتامي الساحلية بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع الأسبوع في حدوث سلسلة من الانهيارات الأرضية التي نثرت الطين والحجارة في الشوارع.

ويأتي هطول الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية ليُذكر بالكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل وثوران البراكين وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي تطارد اليابان مع استضافة العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر أن تبدأ هذا الشهر.