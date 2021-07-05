شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية .. إصابات كورونا في الهند دون الـ40 ألف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 39 ألفا و 796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهذه تعد ثاني مرة خلال أسبوع تسجل فيها الهند إصابات يومية دون الـ40 ألف حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 30 مليونا و 585 ألفا و 229 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 723 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 402 ألف و 728 حالة.