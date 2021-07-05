"البيضاء" هدف الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بعد تحرير "الزاهر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح تحرير مدينة البيضاء عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه هدفا للجيش اليمني والمقاومة الشعبية بعد تحرير مديرية الزاهر.

ولليوم الثاني على التوالي تواصلت انتصارات الشرعية في البيضاء مع انهيارات في صفوف مليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وحررت قوات الجيش صباح اليوم مركز مديرية الزاهر بعد معارك تطهير عنيفة انطلقت فجرا تمكنت خلالها من إحكام سيطرتها على مواقع ضحوة وتبة ديزل والسبعة والمواقع المجاورة.

‏‏ وقال عامر الحميقاني متحدث مقاومة آل حميقان إن قوات المقاومة والجيش دخلت مركز مديرية الزاهر وسيطرت على إدارة أمن المديرية فيما هربت مجاميع الحوثيين بعد تلقيهم ضربات موجعة.

‏‎وأضاف الحميقاني على حسابه في "تويتر" أنه تم تجاوز مركز مديرية الزاهر وتحرير منطقة الخلوة ومنطقة الروضة بعد مركز الزاهر باتجاه البيضاء، والانطلاق باتجاه العاصمة.

ووصف الحميقاني لحظات الفرح التي يعيشها أبناء المديرية وهم يعودون إلى بيوتهم قائلا إنها "فرحه لا توصف، تعانق الأهل والأحباب داخل منطقة الروضة بعد مركز مديرية الزاهر آل حميقان بعد غياب وانقطاع سبع سنوات".

وأعلنت فجر اليوم ألوية العمالقة مشاركتها في عملية تحرير الزاهر بالبيضاء إلى جوار مقاتلي قبائل آل حميقان .

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الساحل الغربي إن أبطال ألوية العمالقة سجلوا ملاحم بطولية في قتال مليشيات الحوثي وتطهير مديرية الزاهر بعد أن كبدوا مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العدة والعتاد.

وترابط مجاميع من ألوية العمالقة مع قبائل ومقاومة آل حميقان في جبهات مديرية الزاهر لما يقارب العامين.

وأسقطت قوات الجيش والمقاومة في الزاهر طائرة مسيرة تابعة لميليشيا ‎الحوثي أثناء عملية استطلاع عصر أمس الأحد.

وكانت مليشيات الحوثي سيطرت على مديرية الزاهر في عام 2015، ومنذ ذلك اليوم وأهالي المديرية يقاتلون لتحرير منطقتهم بعد أن شكلوا مقاومة آل حميقان بدعم من التحالف العربي.