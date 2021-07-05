شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 22 إصابة جديدة بكورونا بينهم 19 لوافدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 22 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن ثلاثة من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد، بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

وأضافت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14،فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91869 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.