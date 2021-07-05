شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف الأرصاد.. الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسلت الصين قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية، إلى المدار المخطط له من مركز جيوتشيوان، لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين صباح يوم الاثنين.

وأطلق القمر الصناعي، Fengyun-3E (FY-3E)، بواسطة صاروخ Long March-4C في الساعة 7:28 صباحًا (بتوقيت بكين)، وكانت هذه مهمة الرحلة رقم 377 لسلسلة صواريخ Long March ، وفقًا لما ذكرته صحيفة تشاينا ناشيونال. إدارة الفضاء.

مجهزة بـ 11 حمولة للاستشعار عن بعد ، سيكون FY-3E أول قمر صناعي للأرصاد الجوية في العالم في مدار الصباح الباكر للخدمة المدنية.

وصمم بعمر ثماني سنوات وسيحصل بشكل أساسي على درجة حرارة الغلاف الجوي والرطوبة ومعايير الأرصاد الجوية الأخرى لتطبيقات التنبؤ العددي ، مما يحسن قدرة الصين على التنبؤ بالطقس.

كما ستراقب التغطية العالمية للثلج والجليد، ودرجة حرارة سطح البحر ، والكوارث الطبيعية، والبيئة للاستجابة بشكل أفضل لتغير المناخ والوقاية من كوارث الأرصاد الجوية والتخفيف من حدتها.

بالإضافة إلى ذلك، سيرصد القمر الصناعي البيئات الشمسية والفضائية وتأثيراتها، بالإضافة إلى بيانات الغلاف الجوي المتأين، لتلبية احتياجات التنبؤات الجوية الفضائية والخدمات الداعمة.