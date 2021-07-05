شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شاهد انبعاثات بركانية من جبل ميرابي بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انبعثت مواد بركانية من جبل ميرابي، كما شوهد في باليرانتي بجاوا الوسطى بإندونيسيا أمس الأحد.

وتمتد في مقاطعات جاوا الوسطى ويوجياكارتا، وهي واحدة من أكثر البراكين نشاطًا في إندونيسيا.

وقبل 10 أيام ثار بركان جبل ميرابي، ما أسفر عن سحب من الدخان سريعة التحرُّك، ودفع بأعمدة الرماد إلى ارتفاع يصل إلى كيلو متر واحد.

وأوضحت حينها الوكالة الوطنية الجيولوجية الإندونيسية، أن تدفقات ما يُطلق عليه الصخور البركانية الفتاتية تحركت إلى ما يصل إلى 3000 متر على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان.

كما لم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، في حين ظل مستوى التنبيه بشأن البركان عند ثاني أعلى مستوى.