بعد ظلام أسبوعين.. عودة "بوشهر" النووية للعمل في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أسبوعين من توقف مفاجئ، أدخل البلاد في ظلام دامس، أعلنت السلطات الإيرانية عودة محطة بوشهر للطاقة النووية إلى العمل.

وقبل نحو أسبوعين توقفت محطة بوشهر النووية بسبب ما قالت السلطات الإيرانية إنه "عطل تقني"،



ونقلت وكالة أنباء "إسنا" عن رئيس المحطة محمود جعفري ليل الأحد الإثنين، قوله إن العطل "تم إصلاحه"، وعاودت المحطة التي تبلغ قوتها ألف ميجاوات، إنتاج الكهرباء اعتبارا من الأحد.

وعندما أعلن إغلاق المحطة في العشرين من الشهر المنصرم، ذكر مسؤولون أن عودتها إلى العمل ستكون خلال 3 إلى 4 أيام، لكن إغلاقها امتد نصف شهر.

وهو ما قاله غلام علي رخشانيمهر، المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الحكومية الإيرانية، خلال برنامج حواري بالتلفزيون الإيراني الرسمي وقتها بأن "إغلاق محطة بوشهر سيستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام".



وكانت تلك المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد.

وفي مارس/آذار الماضي، قالت إيران إن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم قدرة طهران على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.