مقتل قيادي بارز في "الشباب" جنوب الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الصومالي، الإثنين، مقتل قيادي بارز من حركة الشباب في عملية أمنية خاصة بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن "قوات خاصة من الجيش الصومالي قتلت في منطقة دار السلام التابعة لمديرية عدلي في محافظة شبيلي الوسطى قياديا في حركة الشباب يدعى محمد عبدي سوبي الملقب بـ"توسو".

ونقلت صونا عن رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال أودوا يوسف راغي قوله إنه "تم القضاء على هذا الإرهابي في عملية خاصة مخططة، وحققت هدفها الماثل بتصفيته".

ولم تعط الوكالة تفاصيل إضافية عن القيادي الذي تمت تصفيته فيما لم تعلق حركة الشباب على العملية.

مؤخرا، كثف الجيش الصومالي عملياته ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة شبيلي الوسطى، ونجح بتصفية أكثر من300 عنصر خلال الشهرين الماضيين.