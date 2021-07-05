شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم النظام التركي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، تضامنًا مع نائب الحزب المعتقل في السجون التركية، عمر فاروق جرجرلي أوغلو.



وأوضح الحزب «تويتر» تنظيم وقفته أمام سجن سينجان، في تمام الساعة 11.00 صباح الاثنين، بتوقيت تركيا، قائلًا «لم يطلق سراح جرجرلي أوغلو رغم قرار المحكمة الدستورية بالانتهاكات التي يتعرض لها».

يذكر أن هناك هجوم كبير من قبل المعارضة التركية على أردوغان بسبب سياساته القمعية ضد المعارضين.