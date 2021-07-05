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اليوم.. وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم النظام التركي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، تضامنًا مع نائب الحزب المعتقل في السجون التركية، عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

 

وأوضح الحزب «تويتر» تنظيم وقفته أمام سجن سينجان، في تمام الساعة 11.00 صباح الاثنين، بتوقيت تركيا، قائلًا «لم يطلق سراح جرجرلي أوغلو رغم قرار المحكمة الدستورية بالانتهاكات التي يتعرض لها».

 

يذكر أن هناك هجوم كبير من قبل المعارضة التركية على أردوغان بسبب سياساته القمعية ضد المعارضين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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