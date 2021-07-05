صحيفة بريطانية  تسلط الضوء على تراجع الدعم الشعبي لأردوغان حتى بمسقط رأسه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، الضوء على تراجع الدعم الشعبي الذي حظي به الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، خلال الفترة الماضية، حتى في مسقط رأسه ريزا.



واستندت الصحيفة البريطانية إلى المسح الذي أجرته في العديد من المدن التركية، وفي مقدمتها مدينة ريزا، مسقط رأس أردوغان، وقالت إن الانهيار الاقتصادي ورصف العديد من الطرق التي لا حاجة للناس بها، سيكون بمثابة الضربة القاضية لحكم أردوغان.

وفي الاستبيان الذي أجرته الصحيفة، قال المواطنون في مدينة ريزا، إن حزب العدالة والتنمية يبني الكثير من السدود والطرق السريعة والأنفاق؛ ما أثر بشكل سلبي على طبيعة الأرض الزراعية، وكذلك تدفق المياه بالمدينة، مشيرين إلى أن تلك الإنشاءات أصبحت نقطة فاصلة في الدعم الشعبي لأردوغان بالمدينة، وذلك بعد تفجير الديناميت من أجل رصف الطرق وقطع ملايين الأشجار بهدف إحياء بعض المشاريع.

وقالت إحدى المواطنات، «إن أردوغان يلعب بنا جميعًا»، مؤكدة أنها لن تعطي صوتها للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023، مشيرة إلى أن مهمة حزب العدالة والتنمية الأخيرة هي النقر على الأبواب لإخراج المواطنين من المنزل والحصول على أراضيهم.