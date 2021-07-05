شكرا لقرائتكم السودان يوقع اتفاقا مع البعثة الأممية لدعم الفترة الانتقالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبرمت حكومة السودان اليوم الأحد اتفاقية وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

إلى هذا، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان على صفحتها بفيسبوك "يعتبر توقيع اتفاقية وضع البعثة بين حكومة السودان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة خطوة مهمة تسهم في تسهيل مهام البعثة التي ترتكز على تنفيذ أربعة أهداف استراتيجية.

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جاءت هذه المهام في قرار مجلس الأمن رقم (2524) وتتعلق بدعم التحول السياسي، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والمساعدة الفنية في عمليات الانتخابات وصنع الدستور، بالإضافة للمساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل، وحشد الموارد الإنمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف".

ووقعت عن حكومة السودان مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، بينما وقع عن البعثة فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان.

وأوضح البيان أن الجانبين أكدا "أهمية التعاون والتنسيق بين حكومة الفترة الانتقالية وكافة أجهزتها مع بعثة يونيتامس من أجل مخاطبة تحديات الفترة الانتقالية وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني".